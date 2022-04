Xavi: «O 4-0 no Bernabéu foi uma obra de ficção científica»

Xavi Hernández considerou este sábado, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã (domingo) diante do Rayo Vallecano que a goleada aplicada ao rival Real Madrid, no Bernabéu, "foi uma obra de ficção científica", pedindo para que todos os adeptos mantenham os pés bem assentes na Terra.





"Já tivemos momentos de todos os tipos desde que chegámos. O 4-0 no Bernabéu foi uma obra de ficção científica, mas também já tivemos momentos de terror, como o surto de Covid-19 na equipa. Temos de entender que estamos na era pós-Messi. Ele sozinho ganhava jogos. Há que ter paciência. Sou o primeiro que sonhava em ganhar títulos mas não deu para fazermos isso. Temos de nos reforçarmos no próximo ano, temos de reforçar a ideia de jogo, mas também temos de ser realistas. Estamos na era pós-Messi e não é fácil", começou por dizer o técnico dos blaugrana.

E prosseguiu: "Esta equipa tem fé, tem caráter e uma atitude louvável. Temos de continuar a crescer mas sempre com os pés bem assentes na Terra para que na próxima temporada possamos ganhar títulos. Mas com paciência. Laporta continua a pensar que a Liga é possível... e Alves diz que o Real Madrid teve sorte porque ele chegou tarde. Eu sou positivo, mas o presidente supera-me. É uma realidade que o campeonato ainda não está perdido. Mas vamos ser realistas... quanto à opinião de Alves, nunca saberemos se seria assim mesmo. Mas, olhando para os números, estamos a lutar com o Real Madrid desde que chegámos. Há que continuar assim, esta é a nossa realidade. Há uma classificação desde novembro em que estamos a apenas um ou dois pontos do Real. Nós, a competir da melhor forma possível conseguimos passar do 9.º para o 2.º lugar."