Xavi pede Messi a Laporta: «Continua a ser um jogador decisivo, com fome»

Xavi informou Joan Laporta, presidente do Barcelona, que a equipa iria beneficiar imenso com a chegada de Messi."Se Messi chegar vai ajudar-nos futebolisticamente. Informei o presidente sobre isso. Leo continua a ser um jogador decisivo, continua com fome. É um vencedor, um líder, um jogador diferente", afirmou o treinador dos culés em entrevista ao 'Sport'.O Barça adiantou, por outro lado, que o lateral esquerdo Balde irá parar seis a sete semanas, por ter sofrido uma rotura parcial do ligamento lateral externo do tornozelo direito.