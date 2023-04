Xavi promete continuar a luta: «O sol incomoda-nos e o relvado seco não nos beneficia»

Xavi, treinador do Barcelona, voltou a manifestar o seu desagrado em relação às condições em que os jogos são disputados, nomeadamente muito calor e mau estado dos relvados, como aconteceu frente ao Getafe na última jornada (0-0).



"Sou criticado por tudo. Não vou parar. O sol incomoda-nos e o campo seco não nos beneficia. Faço agora uma pergunta a Quique Flores: porque é que o relvado não foi regado e estava mais alto do que o normal? Não vou parar até que haja uma mudança. No golfe, se a relva não for boa, não jogas. No basquetebol, se Lebron James cair, passam a esfregona. Não tenho que me calar e tenho que insistir nisso. Aqui podemos jogar com o campo em más condições. Quem é que sai beneficiado com isso? O bom estado do relvado é fundamental para o espetáculo. Dizem que os jovens não assistem mais futebol. Pois, é normal. Eu não me importo com 200.000 memes. Eu não vou parar", disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Atlético de Madrid.



"Vai ser um jogo complicado. O Atlético tem jogado bom futebol. Simeone está a fazer um trabalho extraordinário. Estão num bom momento de forma e têm bons jogadores como Griezmann, Koke, De Paul... O Atlético é uma das equipas que mais tem personalidade começando pelo treinador. Vejo-os com uma alma tremenda o que os torna perigosos", referiu.



Xavi desvalorizou a seca de golos que o Atlético atravessa (não marca há dois jogos) e delineou os objetivos para a partida.



"E nós não ganhámos há dois jogos. Depende da forma com que vemos as coisas. Temos que ser reconhecíveis novamente, ter a nossa identidade. É o momento para dizermos que estamos aqui. Descemos o nível, há dois ou três jogos que não estamos no nosso melhor. Mas amanhã é um dia importante para dizer: Vamos ganhar a Liga. É um jogo para reagir e cumprir o objetivo principal", sublinhou.



E concluiu: "Ganhar seria um murro na mesa. Mas qualquer um já é. Se vencermos este domingo, o Atlético fica praticamente sem hipóteses. Mas agora cada jogo tem que ser bem sucedido. Não podemos adormecer porque Real Madrid e Atlético estão em grande forma."



Barcelona e Atlético de Madrid defrontam-se no domingo (15h15) no Camp Nou, numa partida a contar para a 30.ª jornada da liga espanhola.