Xavi promove estreia de Vítor Roque nos convocados do Barcelona

Vítor Roque, o novo reforço do Barcelona, foi convocado por Xavi para o embate de hoje, frente ao Las Palmas. O brasileiro esteve em dúvida devido a questões relacionadas com a sua inscrição, mas os catalães conseguiram resolver a situação. Já o ausente Marcos Alonso foi operado com sucesso a uma lesão lombar.