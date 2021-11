Xavi quer regresso de Thiago Alcântara ao Barcelona

Após a confirmação do regresso de Dani Alves ao Barcelona, o novo técnico dos catalães, Xavi Hernández, já planeia a chegada de mais reforços. De acordo com a Sky Sports, o treinador espanhol estaria interessado em Thiago Alcântara, também ele ex-jogador do clube.Recorde-se que o médio hispano-brasileiro, atualmente com 30 anos, deixou o emblema culé no verão de 2013 rumo ao Bayern de Munique, conquistando a Liga dos Campeões na temporada 2019/20. No último verão assinou pelo Liverpool, mas ainda não se conseguiu afirmar como um indiscutível para Jürgen Klopp.