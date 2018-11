Xavi: «Reconheço-me quando vejo Arthur na televisão»

Xavi, atualmente no Al-Sadd, do Qatar, foi particularmente elogioso para o jovem brasileiro Arthur, que se tem afirmado nas escolhas de Ernesto Valverde no onze de Barcelona."Reconheço-me quando vejo Arthur na televisão", confessou o médio criativo, de 38 anos, à 'Rádio Catalunya'. "Tem um pensamento muito rápido. É um talento natural mas acima de tudo tem bastante espaço para melhorar através do treino", afirmou Xavi, sobre o internacional canarinho que chegou a Barcelona vindo do Grémio."É já um jogador maduro e vejo nele enorme potencial. A prioridade durante um jogo é nunca perder a bola e ele sai das situações complicadas com facilidade. Tem uma forte personalidade", reconheceu.