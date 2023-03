Xavi "satisfeito" com vitória em Madrid mas lembra: «Não é o estilo de jogo que queremos»

Xavi Hernández mostrou-se naturalmente satisfeito pela vitória do Barcelona diante do Real Madrid, na 1.ª mão das 'meias' da Taça do Rei, mas não gostou da exibição da sua equipa."O resultado é muito positivo. Estou contente com o trabalho, solidez na defesa, minimizando o Real Madrid no seu campo. Foi um jogo difícil, a vitória é tremenda. Não soubemos manter a bola, custou-nos ganhar duelos no campo do Real Madrid. Defendemos bem sem bola. Estou satisfeito com o resultado, mas não tanto com o jogo", referiu o treinador do Barcelona, que, apesar da estar em vantagem nas 'meias', continua "a ver o Real Madrid como favorito".O técnico dos catalães revelou ainda que "o plano era outro". "Hoje não nos podemos gabar. Este não é o estilo de jogo que queremos. Queremos criar mais ocasiões de golo", frisou, abordando ainda o facto de os blaugrana terem terminado o encontro com apenas 35% de posse de bola: "Não estou satisfeito. Não é a percentagem que queremos."