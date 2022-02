Xavi: «Se Maradona não tivesse aparecido, Messi continuaria a ser o melhor de todos os tempos»

Xavi Hernández perspetivou esta quarta-feira o encontro da 2.ª mão do playoff de acesso aos 'oitavos' da Liga Europa, em Nápoles, o qual considerou tratar-se de "uma prova de fogo" contra um "adversário de Champions"."Barcelona foi grande quando tivemos um estilo de jogo concreto e isso perdeu-se um pouco. Estamos no caminho da recuperação. É uma prova de fogo para ver se conseguimos, porque se trata de um adversário de Champions", referiu o técnico dos blaugrana na conferência de imprensa."Se puder escolher, prefiro jogar bem e ganhar. Muitas vezes, a consequência de jogar bom futebol é conseguir um bom resultado. Trata-se de resultados e não de senseções. Por agora, as sensações são boas, mas os resultados estão a 50%", frisou, assumindo ser uma desilusão ser eliminado nesta eliminatória."Seria uma grande deceção sermos eliminados. Vamos ser otimistas. Jogámos muito bem na primeira mão [n.d.r.: jogo terminou empatado 1-1] e temos de voltar a fazê-lo aqui. Se estivermos ao nível que temos estado ultimamente temos hipóteses [de seguir em frente]", reconheceu, antes de comentar o facto de jogar no Estádio Diego Armando Marandona."É uma honra jogar nesse estádio. É um jogador que nos emocionou a todos, foi uma referência para todos no mundo. Continuamos a ver vídeos de Maradona e continuamos a emocionar-nos. É uma responsabilidade fazer um grande jogo aqui. Se ele [Maradona] não tivesse aparecido, Messi continuaria a ser o melhor de todos os tempos", sustentou.