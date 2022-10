Xavi sente-se amparado por Laporta após eliminação da Champions: «Continua tudo sereno»

Xavi Hernández sente que o presidente do Barcelona continua a acreditar nele apesar da saída da Champions. "Noto total confiança de Joan Laporta no projeto. Continua tudo sereno. Há que aguentar as críticas e continuar a trabalhar. Claro que a eliminação é um duro golpe, mas ainda nos restam outras competições e, como tal, podemos fazer uma grande temporada", vinca o treinador do Barça, que esta noite tem um exigente teste diante do Valencia no Mestalla."Necessitamos de mostrar uma reação, o nosso orgulho. Porque carácter nós temos! Já fizemos o diagnóstico ao que sucedeu com o Bayern, agora há que virar a página.