Xavi sobre Dembélé: «Deixei-lhe claro que é importante para mim. Está nas mãos dele»

Xavi Hernández deu esta sexta-feira mais um voto de confiança a Ousmane Dembélé.

Em declarações na conferência de imprensa realizada esta sexta-feira, de antevisão ao duelo com o Villarreal para a 15.ª jornada da Liga espanhola, o treinador do Barcelona revelou ter tido uma conversa particular com o internacional francês onde assumiu ter deixado nas suas mãos o seu futuro como jogador do Barcelona.

"Tive uma conversa individual com ele e deixei-lhe claro que é importante para mim, não só para esta temporada mas também para o futuro. Está nas mãos dele. Oxalá possa renovar connosco porque é um futebolista capaz de fazer a diferença nos próximos anos. Depende dele. Ele está bem, temos de ir com cuidado, há que cuidar dele, mas só amanhã iremos decidir para quantos minutos estará disponível", assumiu.