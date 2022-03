Xavi sobre Pedri: «Não quero comparações com ninguém. É um privilégio vê-lo jogar»

Pedri foi um dos principais destaques do Barcelona no triunfo (2-1) sobre o Galatasaray em Istambul, no duelo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, e Xavi Hernández não teve problemas em, uma vez mais, elogiar o jovem prodígio dos blaugrana.

"Fez dois dribles [dentro da área]. É um golaço. É capaz disso e de muito mais. Tem apenas 19 anos. É um privilégio vê-lo jogar. Faz a diferença. Hoje tinha marcação individual e tudo e isso já diz tudo do que ele é. Tem de ter mais responsabilidade com bola. Não quero comparações com ninguém. Ele é brutal", disse o técnico dos culé, em declarações no final do encontro desta quinta-feira.

Na opinião de Xavi, o 'El Clásico' não podia ter calhado num melhor momento. "Hoje era importante ganhar. É uma prova europeia, queremos chegar longe. Estamos muito contentes. Chegamos num bom momento ao clássico. Mas isso não significa nada. Vai ser muito difícil e complicado", resumiu.