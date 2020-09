Zubizarreta: «O grande problema de Messi é que compete consigo próprio»

A 'novela' Messi, que este verão avançou com a intenção de deixar o Barcelona, tendo no entanto desistido da ideia, após o clube catalão ter decidido fechar as portas ao argentino e avançar para a Justiça caso necessário, foi comentada pelo antigo diretor desportivo do Barça, Andoni Zubizarreta.





"Há futebolistas que representam muito mais do que ser um grande jogador e Messi é um deles. A sua saída deveria ter sido medida na perspetiva da perda do próprio jogador e da competição", afirmou."Messi não conseguiu mostrar a imagem de um jogador de bairro, ou seja, de um bom companheiro de equipa, comprometido com o clube para ser o futebolista ideal. O seu grande problema é que compete consigo próprio", disse ainda, antes de recordar um episódio entre Messi e Tata Martino: "Quando estava no Barcelona, o Tata Martino disse ao Messi: 'Sei que se chamares o presidente, ele vai mandar-me embora, mas não tens que me mostrar isso todos os dias. Eu sei'".