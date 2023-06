A emocionante despedida de Joaquín: veterano extremo até beijou o relvado

E assim termina a carreira de Joaquín #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/IaKiwDqawC — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) June 4, 2023

Aos 41 anos, Joaquín despediu-se oficialmente dos relvados, merecendo uma incrível homenagem por parte dos adeptos e colegas de equipa do 'seu' Betis, mas também um tributo dos adversários do último jogo, o Valencia. A sua saída do relvado, com direito até a um beijo no relvado do Estádio Benito Villamarín, diz bem do sentimento envolvido.