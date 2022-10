A tarde infeliz de Rui Silva no Betis-Atlético Madrid: veja os golos

Rui Silva não teve uma tarde feliz este domingo no Betis-Atlético Madrid . O guarda-redes português ficou mal na fotografia no lance do segundo golo dos colchoneros, com o qual Griezmann bisou na partida. Pouco antes, o internacional francês tinha aberto o marcador com um canto direto, onde a defesa da formação da casa não ficou isenta de culpas.