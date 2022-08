As duas jogadas de William que deixaram os adeptos do Betis rendidos

O futuro de William Carvalho foi um dos temas quentes do mercado de verão no Betis - na verdade ainda o é, porque o seu contrato acaba em junho de 2023... -, mas enquanto não há nenhuma novidade nesse aspeto, o médio português vai jogando pelos andaluzes e espalhando magia.Esta sexta-feira, por exemplo, diante do Osasuna, deixou os adeptos da sua equipa rendidos com duas jogadas em particular. Numa delas fez um túnel a meio campo e saiu a jogar com muita classe; noutra fintou quatro opositores num ápice (um deles até ficou sentado...) e atirou ligeiramente por cima da baliza de Sergio Herrera.