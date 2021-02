Bartra mostra transformação física após superar problema na vesícula

Ausente dos relvados desde 20 de dezembro, inicialmente devido a um problema no tendão de Aquiles, Marc Bartra revelou esta sexta-feira que passou por momentos complicados durante o último mês, devido a problemas na vesícula, que o fizeram mudar bastante do ponto de vista físico, conforme o próprio documentou através da partilha de uma foto comparativa entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro.





"Muito contente por finalmente poder dizer que a minha vesícula está curada por completo. Já passou um mês desde que percebemos qual era a causa das cólicas que tinha, que cada vez estavam a ser mais dolorosas e me faziam perder mais e mais peso", escreveu o defesa de 30 anos do Betis, que agora se irá focar em pleno à recuperação da lesão no tendão que sofreu.