Bellerín e a guerra na Europa: «Temos estado a fazer vista grossa a outros conflitos»

Héctor Bellerín, lateral do Betis, deu uma entrevista ao canal de YouTube 'La Media Inglesa' onde falou, entre outros temas, sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. O espanhol considerou "duro" que se esteja a valorizar mais este conflito do que outros à volta do Mundo."Parece-me bastante duro ver que nos interessa mais esta guerra do que outras. Não sei se é porque eles são mais parecidos a nós ou porque o conflito pode afetar-nos diretamente a nível económico ou de refugiados", começou por dizer, dando exemplos de outros confrontos "silenciados"."A guerra na Palestina tem estado completamente silenciada, ninguém fala dela. Iémen, Iraque... isto da Rússia não poder jogar o Mundial são coisas que outros países já fazem há muitos anos. Temos estado a fazer vista grossa e parece-me duro que só se dê importância a estas coisas e a esta narrativa", concluiu.