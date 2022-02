Betis goleia Real Sociedad e alcança 'meias' da Taça do Rei

O Betis goleou esta quinta-feira a Real Sociedad, por 4-0, na visita ao País Basco, e assegurou um lugar nas 'meias' da Taça do Rei.Com Rui Silva e Wiliam Carvalho a atuar durante os 90 minutos, a equipa de Manuel Pellegrini adiantou-se no marcador aos 12 minutos por Juanmi, que viria a bisar aos 57'. Wilian José apontou o terceiro dos visitantes aos 83', pouco antes de Aitor Ruibal fixar o resultado final (87').O Betis avança assim para as meias-finais da Taça do Rei, para as quais já estão apurados Valencia e Rayo Vallecano. O outro semifinalista vai sair do duelo entre Athletic Bilbao e Real Madrid.