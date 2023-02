Betis regressa aos triunfos com vitória em casa do Almeria com Rui Silva a titular

O Betis regressou este sábado às vitórias, após duas derrotas seguidas, com um triunfo por 3-2 em casa do Almeria, para a 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol, liderada de forma confortável pelo Barcelona.



Rodri, aos seis minutos, Sérgio Canales, aos 42, e o mexicano Andrés Guardado, aos 70, foram os marcadores dos golos do Betis, enquanto o colombiano Luís Suárez, aos 27, e o português Samú Costa, aos 62, foram os autores dos do Almeria.

O Betis, com o guarda-redes português Rui Silva na baliza, regressou aos triunfos após duas derrotas seguidas, com o Barcelona (1-2) e Celta de Vigo (3-4), e segue no quinto lugar, com 34 pontos, a 19 do líder FC Barcelona, que no domingo defronta o Villarreal.

O Almeria, com o português Diego Souza no banco, somou a segunda derrota consecutiva, após ter perdido na ronda anterior com o Rayo Vallecano, e ocupa a 15.ª posição, com 22 pontos, com dois de vantagem sobre o Valência (18.º), que é o primeiro clube acima da linha de despromoção.

O Athletic Bilbao venceu por 2-1 em casa do Valencia, do português André Almeida, recuperando de uma desvantagem de 1-0, dado o golo marcado por Samu Castillejo (1-0), aos 17 minutos, por Nico Williams (1-1), aos 30, e Oihan Sancet (1-2), aos 72.

Com este triunfo, o Athletic segue, à condição, na sexta posição, com 32 pontos, enquanto o Valência, que não vence para a liga desde novembro de 2022 e somou a quarta derrota seguida, é 18.º, com 20.

O Sevilha venceu em casa por 2-0 o Maiorca, que vinha de um triunfo frente ao Real Madrid (1-0), com golos do marroquino Youssef En-Nesyri, aos 28 minutos, e Bryan Gil, aos 40, regressando aos triunfos após a derrota em casa do FC Barcelona (3-0).

A equipa da Andaluzia segue na 12.ª posição, com 24 pontos, com um de vantagem, e mais um jogo, do que Celta de Vigo (13.º) e Valladolid (14.º), enquanto o Maiorca é 10.º, com 28.