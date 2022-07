Fékir cobiçado por Mourinho e Milan

Nabil Fékir, avançado de 28 anos do Betis, é alvo da Roma de José Mourinho e também do AC Milan, segundo o portal 'Goal'. No entanto, de acordo com o diário espanhol 'AS', o jogador sente-se feliz em Sevilha, dado o elevado salário que aufere (3,6M€ por temporada - o mais elevado da história do clube) e por ter o irmão, Yassin Fékir, como companheiro de equipa, que recentemente renovou até 2026.Por outro lado, o Betis parece estar disposto a abrir mão do franco-argelino por 35 milhões de euros, devido à necessidade que tem de fazer um encaixe financeiro.Escreve a mesma fonte que o clube pretende usar parte desse encaixe para contratar Dani Ceballos ao Real Madrid, que pede cerca de 12M€ para libertar o defesa, com o objetivo de evitar a saída a 'custo zero' no próximo ano (2023).