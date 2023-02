Fekir falha o resto da temporada

Nabil Fekir vai ficar de fora para o que resta da temporada. Em comunicado publicado esta segunda-feira, o Betis informou que o criativo franco-argelino sofreu rasgou o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo no último jogo que realizou pela equipa frente ao Elche, realizado na última sexta-feira e em que os verdiblancos venceram por 3-2.

"Nabil Fekir sofreu uma hiperextensão do joelho esquerdo numa das suas últimas jogadas na partida contra o Elche CF, na última sexta-feira. Os exames a que foi submetido pelos serviços médicos do Real Betis Balompié confirmaram que tem uma lesão do ligamento cruzado anterior do referido joelho. O jogador terá de ser operado nos próximos dias para resolver esta lesão, cujo prognóstico implica que falhará o resto da temporada", pode ler-se.