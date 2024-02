Imprensa espanhola e o testemunho de William Carvalho: «Disse ao juiz que não sabe o que é uma felação»

O jornal 'OK Diário' conta esta quarta-feira alguns detalhes do depoimento de William Carvalho ontem, diante do juiz no Tribunal de Sevilha, e revela que o jogador português do Betis "não sabia o que é uma felação".De acordo com aquela publicação, o médio - que está a ser acusado de violação - foi confrontado com a declaração da vítima, segundo a qual teria sido forçada a fazer-lhe uma "felação", depois de ter sido "fortemente agarrada pelo pescoço".Mas William não sabia o que era uma "felação" e, conta o 'OK Diário', o juiz teve de lhe explicar do que se tratava. Aí o jogador negou que tal tenha sucedido, reiterando que as relações sexuais que manteve com a jovem "foram consentidas".O jogador, que prestou depoimento durante 30 minutos, respondeu apenas a questões da defesa e do juiz. Recusou-se a responder às perguntas da acusação.Recorde-se que a mulher garante ter sido violada por William Carvalho na noite de 8 para 9 de agosto do ano passado, num hotel em Sevilha. Diz que foi drogada numa discoteca e que não tem memória clara do sucedido.