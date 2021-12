Manuel Pellegrini renova com o Betis até junho de 2025

O treinador chileno Manuel Pellegrini renovou contrato com o Betis até junho de 2025, prolongando contrato por mais duas épocas em relação ao vínculo anterior, informou esta terça-feira o clube da Liga espanhola.

"A ampliação do contrato do treinador significa um importante passo no projeto de crescimento do Real Betis, apostando num dos treinadores com maior prestígio mundial", refere o Betis, em nota publicada na sua página oficial na internet.

O clube lembra que Pellegrini chegou no verão de 2020 e que na sua primeira época conseguiu o sexto lugar no campeonato, qualificando-se para as competições europeias, e que na atual é terceiro, está no playoff da Liga Europa e também na Taça do Rei.

"Converteu-se no treinador com maior percentagem de vitórias na história do Real Betis Balompié", acrescenta o emblema sevilhano, que no plantel conta com os internacionais portugueses Rui Silva e William Carvalho.

Antes de chegar ao Betis, o treinador chileno, de 68 anos, esteve no West Ham, numa longa carreira de treinador que inclui ainda os ingleses do Manchester City, os espanhóis do Málaga, Real Madrid e Villarreal, ou os chineses do Hebei.

Na América do Sul, treinou o River Plate e o San Lorenzo (Argentina), mas também o Liga de Quito (Equador), bem como o Palestino, Universidade Católica, O'Higgins e Universidad do Chile, equipas do seu país natal, e a última das quais também como futebolista.

No percurso, tem como maior conquista a Liga inglesa em 2013/14, à frente do Manchester City, embora também tenha conquistado uma Taça sul-americana, três campeonatos da Argentina, a Liga do Equador e duas Taças da Liga inglesa.