Oficial: William Carvalho renova com o Betis até 2026

É oficial: William Carvalho, médio português do Betis, renovou com o clube espanhol até 2026. "Desde a sua chegada [em 2018], o jogador português tem vindo a aumentar o seu desempenho, tornando-se um jogador chave na equipa e um dos melhores médios da LaLiga", pode ler-se no comunicado divulgado no site do Betis.O médio português estava ligado ao clube de Sevilha até ao final da temporada e tinha sido alvo de inúmeros rumores durante o defeso.O Fenerbahçe de Jorge Jesus foi um dos destinos que lhe foram apontados, mas ele acabou por dar primazia à estabilidade. Como se sente querido no Betis e é considerado fundamental no xadrez de Manuel Pellegrini, William Carvalho respondeu afirmativamente à proposta de prolongamento do vínculo. Aceitou também uma reestruturação salarial, a qual permitiu ao Betis inscrever Willian José na La Liga. Sem a preocupação de se encontrar em final de contrato, William Carvalho poderá elevar ainda mais o nível exibicional numa altura em que se avizinha o Mundial.