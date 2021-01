Pellegrini: «William Carvalho não tem intenção de sair»

O treinador do Betis, Manuel Pellegrini, garantiu esta sexta-feira em conferência de imprensa que William Carvalho "não tem intenção de sair" neste mercado de inverno. Recorde-se que nos últimos dias, rumores apontavam o interesse do Benfica no internacional português.





"William vem de uma lesão muscular, que o afastou dos relvados 3 semanas. Vejo-o absolutamente comprometido e focado na equipa. Não vejo que tenha qualquer intenção ou desejo de sair. Muitas vezes quando há possibilidades de sair os jogadores tentam pressionar mas vejo-o muito feliz. É muito importante para nós e veremos qual é o seu futuro. Está focado no que tem que fazer", afirmou PellegriniQuestionado sobre possíveis reforços, o treinador do Betis também fechou a porta: "Não creio nessa possibilidade", disse.