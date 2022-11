Rui Silva ajudou Betis a atingir marca que não se registava desde a época… 1934/35

O Betis venceu a Real Sociead por 2-0, o que representou mais um jogo sem sofrer golos. E aí vão seis esta época para o conjunto de Sevilha. E para encontrar uma série semelhante é preciso recuar até à época... 1934/34. Na altura, o Betis esteve sete jogos sem encaixar qualquer golo, segundo dados revelados pela imprensa espanhola.O registo desta temporada tem contributo português. O guarda-redes Rui Silva foi o dono da baliza do Betis em cinco desses seis jogos. E depois do triunfo sobre a Real Sociedad, o guardião admitiu que a exibição foi importante para esquecer os momentos negativos na jornada anterior com o Atlético Madrid (Griezmann marcou de canto direto e num remate que passou entre as pernas de Rui Silva)."Depois de um jogo não tão bom, reagiu bem e pude ajudar a equipa. Faz parte do meu trabalho. Tento ajudar, muitas vezes não se consegue, mas estou feliz por poder ajudar. No final, conseguimos terminar com três pontos", atirou o guarda-redes do Betis.