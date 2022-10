Rui Silva: «É sempre um objetivo ser o titular da Seleção, mas o foco é estar no Mundial»

Rui Silva está a cumprir a segunda temporada com a camisola do Betis e afirmou-se, definitivamente, como titular da baliza dos andaluzes, superando a concorrência do experientíssimo Claudio Bravo, de 39 anos. Com a equipa no 4º lugar da La Liga, apenas atrás de Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, o guarda-redes de 28 anos destacou a sua evolução e fez um balanço muito positivo tanto a nível individual como coletivo."Sem dúvida que melhorei muito, este passo para o Betis ajudou-me imenso, fez-me crescer como jogador e como pessoa. Aumentei o meu nível de exigência e a minha mentalidade mudou totalmente", começou por referir. "Começámos muito bem o campeonato e estamos invictos em casa até ao momento. Estamos ali na parte cimeira da tabela a lutar pelas posições da Liga dos Campeões com grandes clubes. Está tudo muito próximo, ainda estamos no começo, mas é muito bom começar com o pé direito. Na Liga Europa também já passámos à próxima fase. São muitos jogos, muita exigência, algum cansaço, mas está a ser bom começar assim", relatou à Eleven.Com uma internacionalização na carreira – na goleada (4-0) de Portugal sobre Israel, em junho do ano passado – Rui Silva não esconde o desejo de fazer parte dos 26 escolhidos de Fernando Santos para o Mundial'2022, no Qatar: "Seria especial estar no Mundial, já participei no último Europeu. Dá muito prestígio e sonhamos sempre fazer parte dos eleitos, estou a trabalhar nesse sentido. A competência é elevada e é muito difícil integrar a convocatória, mas tenho de continuar a trabalhar."O guardião falou ainda sobre a hierarquia na baliza da Seleção Nacional. Questionado sobre se um dos seus objetivos seria tornar-se no número 1 de Portugal, o jogador de 28 anos também mostrou ambição. "É sempre um objetivo ser o titular da Seleção Nacional. O Rui Patrício fez durante muitos anos épocas brilhantes e esteve muito bem. A aposta agora tem sido no Diogo Costa, que está num nível excecional e tem apresentado níveis elevados de maturidade. Eu vou trabalhar com esse intuito, mas o meu foco é estar entre os eleitos para o Mundial, algo que também é bastante difícil devido à qualidade que existe", concluiu.