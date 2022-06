Rui Silva faz balanço da época em Espanha: «Mostrámos a grandeza do Betis»

Rui Silva fez um balanço muito positivo da sua época no Betis, numa entrevista ao jornal espanhol 'Marca'. O guarda-redes, que integra os trabalhos da Seleção Nacional que amanhã defronta a Espanha, em Sevilha, na Liga das Nações, fala mesmo numa temporada "espectacular"."Foi uma época espectacular, mostrámos a grandeza do Betis, os adeptos mereciam um ano assim. Lutámos por um lugar na Champions até ao fim, conseguimos a classificação europeia, o quinto posto na LaLiga, que é bom ao nível económico para o clube, uma Taça do Rei 17 anos depois...", explicou o guardião português.Rui Silva considera que também cresceu ao nível individual. "O meu jogo mudou, o Betis domina a maior parte dos jogos e o guarda-redes fica mais exposto. No Granada rematavam mais à minha baliza, mas não havia tantos 1x1. Também na saída de bola evoluí, porque aqui tenho de ser mais um na construção do jogo."O guarda-redes congratulou-se, também, pelo regresso à Seleção Nacional. "Infelizmente regressei à seleção por causa de uma lesão de um companheiro, mas ter a oportunidade de mostrar que mereço estar entre os melhores é importante. Tentarei devolver a confiança ao selecionador."