UEFA sanciona Fékir com três jogos de suspensão por agarrar pescoço de adversário

A UEFA decidiu sancionar Nabil Fékir com três partidas de castigo após expulsão com cartão vermelho direto no encontro entre Betis e Bayer Leverkusen, na Alemanha, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. A informação foi esta segunda-feira confirmada pelos meios de comunicação oficiais do Betis.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA considerou que o apertão no pescoço do médio franco-argelino a Kerem Demirbay, centro-campista da formação alemã, nos instantes finais da partida na BayArena foi suficiente para considerar o ato como agressão e não apenas como uma conduta anti-desportiva, o que poderia ter deixado o jogador de fora apenas do próximo duelo europeu da equipa orientada por Manuel Pellegrini.

Assim sendo, o internacional pela seleção francesa não poderá estar entre os eleitos pelo treinador chileno para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga Europa, frente a Ferencváros e Celtic de Glasgow, de Jota, nem no duelo da primeira mão dos oitavos de final da prova, os playoffs que antecedem ou até mesmo os playoffs da Conference League, isto mediante da classificação final da equipa na fase de grupos da competição da UEFA.