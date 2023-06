William Carvalho a caminho do Al Nassr de Cristiano Ronaldo

O jornal espanhol 'Marca' avança que William Carvalho decidiu colocar um ponto final no seu percurso no Betis e, salvo algum imponderável de última hora, rumará à Arábia Saudita, para jogar no Al Nassr, ao lado do amigo Cristiano Ronaldo.O médio português, de 31 anos, está há cinco anos no clube de Sevilha e renovou em setembro de 2022 até 2026, com o intuito de ajudar o clube financeiramente. É que com o novo contrato o Betis pôde diluir a amortização da contratação do português e assim ter margem para contratar outros jogadores.Além disso, explica ainda o diário de Madrid, William tem uma pequena cláusula de rescisão, que permitirá ao clube fazer algum encaixe financeiro com a sua saída.As negociações estão bem encaminhadas e tudo indica que o ex-Sporting não estará às ordens de Pellegrini na pré-temporada do Betis.