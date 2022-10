William Carvalho bisou na vitória do Betis sobre o Almería: veja os golos

Em altas desde o início da época, William Carvalho foi este domingo a principal figura no triunfo do Betis sobre o Almería, no duelo da 9.ª jornada do campeonato espanhol ao apontar dois dos três golos (3-1) do triunfo dos verdiblancos, estreando-se também a marcar na competição em 2022/23.

Eis os dois golos do internacional português: