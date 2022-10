William Carvalho e o momento negativo do Sporting: «Amorim vai dar a volta por cima»

Em grande forma ao serviço do Betis, William Carvalho não esquece o Sporting e, em declarações à Eleven, o médio português, que ontem bisou no triunfo (3-1) do emblema andaluz sobre o Almería, comentou o momento negativo dos leões, que foram ontem eliminados na Taça de Portugal pelo Varzim."Seja qual for o jogador, se for titular a maior parte dos jogos, tiver as rotinas do treinador bem assimiladas e for vendido, é normal que quem chegue leve algum tempo para conseguir assimilar as rotinas que o treinador pretende. Não tenho acompanhado muito os jogos do Sporting, mas pode ser isso que está a acontecer", frisou o jogador de 30 anos, deixando ainda uma mensagem de incentivo ao atual técnico sportinguista. "Penso que o mister Rúben Amorim, com a qualidade que tem e pelo treinador excelente que é, vai conseguir dar a volta por cima e fazer mais uma boa época", rematou.William Carvalho representou o Sporting durante cinco épocas, num total 193 jogos, marcando 11 golos e somando ainda 13 assistências. Conquistou uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça em Alvalade.