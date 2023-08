William Carvalho falha arranque do campeonato  

MEDICAL REPORT | William Carvalho



O Betis anmunciou no site oficial que William Carvalho vai desfalcar a equipa no início do campeonato, sem revelar em concreto o tempo de paragem.Após sofrer um problema físico no encontro diante do Sevilha em Guadalajara, o médio de 31 anos foi "submetido, no regresso da digressão de verão, a exames que confirmaram uma lesão muscular no terço médio do sóleo da perna direita", pode ler-se no comunicado.A estreia na La Liga tem lugar marcado a 13 de agosto às 18h30, diante do Villarreal, no Estádio de la Cerámica.