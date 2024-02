William Carvalho já foi ouvido no Tribunal de Sevilha na sequência da acusação de abuso sexual

William Carvalho foi ouvido esta manhã no Tribunal de Sevilha num interrogatório breve, depois de ter sido acusado de abuso sexual por uma jovem . Em causa estão incidentes ocorridos em agosto de 2023, num hotel naquela cidade, em que a vítima diz ter sido drogada e violada pelo futebolista. A CMTV avança que não foi aplicada qualquer medida de coação ao internacional português e que não lhe foi retirado o passaporte, pelo que poderá seguir a sua vida normal.O Betis, onde atua William Carvalho, viaja até à Croácia no dia 22 deste mês para defrontar o Dínamo Zagreb, em jogo da Conference League onde, ao que tudo indica, o treinador Manuel Pellegrini poderá contar com o jogador.Recorde-se que, segundo o 'Okdiario', William Carvalho terá convidado a alegada vítima à sua casa em Ibiza, mas esta ter-se-á deslocado até ao aeroporto de Sevilha, tendo posteriormente se encontrado com o futebolista num restaurante naquela cidade espanhola. Terminado o jantar, os dois deslocaram-se para uma discoteca nas imediações. Na manhã seguinte, a alegada vítima diz ter acordado com claros sinais de violência no seu corpo num hotel, sem saber ao certo o que tinha realmente acontecido. Ainda assim, segundo a denúncia feita à Unidade de Atenção à Família e à Mulher (UFAM), a alegada vítima diz que William Carvalho a "agarrou com força pelo pescoço e a obrigou a fazer uma felação [n.d.r. sexo oral]", recordando-se "perfeitamente da imagem de William sobre ela na cama".