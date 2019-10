William Carvalho operado com sucesso

William Carvalho foi esta quarta-feira operado com êxito a uma hérnia discal, em Lisboa, informou o Betis através de uma publicação na página oficial do Twitter.





Horas depois, o médio publicou uma fotografia no seu Instagram a dar conta do sucesso da operação e a agradecer a todos os seguidores. "Felizmente correu da melhor maneira possível a cirugia. Obrigado a todos pelo apoio recebido", escreveu o internacional português de 27 anos, uma publicação que foi prontamente comentada por colegas de Seleção e antigos companheiros de William no Sporting, como Beto, Rúben Semedo, Piccini, Ristovski e Battaglia.

A intervenção cirúrgica foi realizada em Lisboa a pedido do jogador, indo agora cumprir um período de repouso em Portugal. William deve regressar a Sevilha na próxima semana, onde irá dar início ao processo de recuperação, desconhecendo-se ainda a data de regressso à competição.













William Carvalho ha sido operado con éxito de una hernia discal lumbar L5-S1



¡Te esperamos pronto de vuelta, @wllmcarvalho14! pic.twitter.com/FB1oRSai57 — Real Betis Balompié (@RealBetis) October 16, 2019