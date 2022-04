William Carvalho publica foto a fumar charuto no balneário após conquistar Taça do Rei

O Betis de William Carvalho e Rui Silva conquistou na noite de sábado [ontem] a Taça do Rei de Espanha após bater, nos penáltis, o Valencia de Gonçalo Guedes e Thierry Correia na final disputada em Sevilha. Este domingo, horas depois da mais recente conquista na carreira, o médio internacional português publicou uma fotografia no balneário onde surge com o troféu mas também... com um charuto na boca."Eterno modo cápsula. Deus é maravilhoso! Estamos para sempre na história do Betis. Muito feliz e emocionado por esta conquista e um obrigado especial a todos os adeptos pelo apoio constante! Foi uma noite inesquecível", escreveu na rede social 'Twitter'.