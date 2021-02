Cádiz abandonou este domingo Camp Nou, estádio do Barcelona, com um sorriso no rosto. Depois de ter conquistado um ponto - consequência do empate (1-1) entre as duas equipas -, a formação de Cádiz agradeceu a hospitalidade dos blaugrana e revelou o estado em que deixou o balneário dos visitantes em Camp Nou.





Agradecemos el trato recibido por el @FCBarcelona en todo momento. Dejamos el Camp Nou tras haberlo dejado todo en el césped.



Molta sort amb el que queda de temporada! pic.twitter.com/UiV8p9Q68s — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) February 21, 2021

"Agradecemos pelo tratamento que recebemos por parte do FC Barcelona em todo o momento. Saímos de Camp Nou depois de termos deixado tudo dentro de campo. Boa sorte para o que resta da temporada!", escreveu o clube na rede social 'Twitter'.