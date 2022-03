Defesa do Cádiz alvo de racismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Akapo, lateral do Cádiz, foi vítima de racismo no nulo em Granada , respeitante à 26ª ronda da Liga [ver pág. 23]. Ao minuto 59, quando saiu e passava junto à linha de fundo, o defesa da Guiné Equatorial foi insultado por um fã, que o encarou e gesticulou como um símio. "Chamou-me macaco!", disse o jogador. O Granada condenou o ato de racismo registado no seu estádio e prometeu sancionar o prevaricador.