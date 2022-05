Defesa do Cádiz ficou com o pé neste estado após entrada de Hazard sancionada... com amarelo

Carlos Akapo, defesa do Cádiz, teve de ser substituído no, ao minuto 75, depois de uma dura entrada de Eden Hazard, pela qual o avançado belga foi sancionado com um cartão amarelo.Nas redes sociais Akapo mostrou o estado em que ficou o seu pé direito e publicou uma radiografia, onde se vê duas fraturas nos metatardos.O jogador partilhou também um emoji, dando a entender que, dada a gravidade da entrada, o amarelo não foi o melhor cartão para sancionar Hazard."Obrigado a todas as pessoas que se preocuparam, tenho o segundo e o terceiro metatarsos partidos. Agora há que recuperar", escreveu Akapo no Instagram.