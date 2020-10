Anthony Lozano, mais conhecido por Choco Lozano, foi o autor do golo que derrotou o Real Madrid na 6.ª jornada da liga espanhola, uma vitória histórica do Cádiz que nunca tinha conseguido vencer a formação merengue. Um feito que mereceu uma recompensa extra.





El delantero hondureño Antony "Choco" Lozano ha sido premiado con un automóvil Audi e-tron modelo 2021 esto gracias a la votación de los aficionados del Cadiz ,tras ser elegido el mejor jugador del partido entre Real Madrid y Cádiz. pic.twitter.com/SxFPl9ggU7 — Honduras Soccer (@honsoccer) October 29, 2020

O dia 17 de outubro ficará na história do clube, assim como na memória do avançado do Cádiz que recebeu ainda um carro, por ter sido eleito o melhor jogador do jogo.Choco Lozano recebeu um Audi elétrico no valor de 80.380 euros.