Adeptos do Celta apostaram contra a própria equipa e perderam 3,5 milhões de euros

O mundo das apostas é sempre uma incógnita, especialmente no que a desporto diz respeito, mas há uma velha máxima entre os apostadores: nunca devemos apostar na equipa do nosso coração, seja a favor ou contra... Ora, desrespeitar essa 'regra' pode trazer dissabores, como aquele que este fim de semana viveu um grupo de adeptos do Celta de Vigo - da Peña de la Plaza de Compostela -, que decidiu na tradicional Quiniela (o totobola em Espanha) apostar numa derrota da equipa diante do At. Madrid, um resultado que em teoria seria o mais esperado.





O problema foi que Facundo Ferreyra, um avançado que não marcava há 459 dias, marcou um golo que ditou o empate já nos instantes finais e acabou por estragar um boletim que podia ter rendido 3,7 milhões de euros - a dividir por 22 pessoas (cada uma levaria par acasa 170 mil euros). Com esse empate, o boletim continuou a dar prémio, é certo, mas passou dos 3,7 milhões para apenas... 176 mil euros (8 mil por cada adepto).Uma perda incrível, que mesmo assim não tirou a boa disposição ao líder da Peña do Celta de Compostela. "A Quinela foi feita pelo Manolo e o meu cunhado César. Fizemos uma com três triplos e seis duplos, mas era o pleno de quinze... Seguramente que foi o meu cunhado que fez merda", atirou entre risos Ramiro López, citado pela imprensa do país vizinho.