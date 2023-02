Carlos Carvalhal e a vitória frente ao Betis: «O Celta não fazia uma reviravolta há muitos meses...»

Carlos Carvalhal, treinador do Celta de Vigo, elogiou este sábado a exibição da sua equipa frente ao Betis na vitória por 4-3 - a segunda consecutiva no campeonato -, dedicando o triunfo a Marchesín, guarda-redes argentino que sofreu uma rotura no tendão de Aquiles e que deverá ficar afastado dos relvados cerca de oito meses."Antes de mais, dizer que este triunfo é dedicado ao Marchesín, pela infortúnio que teve, pela lesão. Esta nossa vitória é para ele. Em segundo lugar, é importante dizer que o Celta não fazia uma reviravolta há muitos meses, e essa é uma das coisas com mais valor que se retira do jogo. Viemos aqui para ganhar. Jogámos com um onze para ganhar. Tenho muito respeito pelo Betis, é uma grande equipa com um grande treinador, mas no final, fico com a sensação que ganhámos bem", começou por referir.E acrescentou: "A equipa está a ganhar consistência e a subir muito em parâmetros diferentes. Estamos a ficar cada vez melhores, como equipa somos mais consistentes. Fomos uma equipa durante 102 minutos e estamos muito satisfeitos".Com este resultado, o Celta de Vigo ocupa o 11.º lugar da LaLiga com 23 pontos, quatro acima da linha de água.