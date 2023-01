Carlos Carvalhal: «No futebol não há vida ou morte, isso é na Ucrânia e na Rússia»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ainda sem vencer no campeonato à frente do Celta de Vigo, Carlos Carvalhal recusa a ideia de que o duelo contra o também aflito Elche (último classificado da Liga espanhola) seja uma questão de vida ou de morte para as duas equipas.





"Muitas vezes, nós treinadores, ganhamos jogos e não sabemos porquê. Também acontece o contrário quando olhas para os jogos que fizemos contra o Sevilha e o Espanyol, em que jogámos com muita qualidade nas primeiras partes. Os indicadores mostram que existe uma evolução na equipa. Os resultados, que são o mais importante, poderiam ter sido completamente diferentes em condições normais. Merecíamos ter mais pontos", começou por dizer o técnico português, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã [sexta-feira], continuando: "Isto é uma maratona. Numa competição como estas não se pode falar de uma final na primeira metade do campeonato. Depois desta partida vai continuar a haver vida para o Elche e para o Celta. No futebol não há vida ou morte, isso é na Ucrânia e na Rússia. Vai ser um jogo difícil, de muita luta."

Quanto a possíveis entradas e saídas na equipa, Carlos Carvalhal assumiu não estar preparada nenhuma revolução no plantel, vincando total confiança nos jogadores que tem ao seu dispor e também no consultor Luís Campos para possíveis contratações nesta janela de mercado. "Há possibilidades de contratarmos. Está na mão de Luís Campos e eu confio muito nele. Está a trabalhar para isso. A minha confiança é total nos jogadores que tenho e não está prevista nenhuma revolução em saídas e entradas de jogadores."