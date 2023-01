Carlos Carvalhal quer mais eficácia no ataque

A ronda 18 da Liga arranca hoje com a visita do Celta de Vigo ao Maiorca e Carlos Carvalhal espera que a equipa melhore no capítulo ofensivo.





"Temos criado sete oportunidades claras por jogo. Contra o Villarreal rematámos 21 vezes, 14 frente ao Elche e 17 diante do Sevilla. Em Maiorca teremos seguramente menos chances de golo, por isso temos que melhorar a nossa eficácia para ganhar o jogo", alertou o técnico português. admitindo que "estaria muito mais preocupado se a equipa não criasse oportunidades".Por outro lado, Carvalhal mostrou-se resignado quando à eventual chegada de reforços. "Quando entrei no clube pensei que a margem era um pouco maior e que se podia contratar um jogador, ou até dois. A realidade não é assim", adiantou.Menos problemática é a questão defensiva. O Celta melhorou significativamente desde a chegada do português: a média de dois golos sofridos por jogo (com Coudet) baixou para apenas 0,8 por partida. Isso ajuda a explicar porque leva quatro jogos sem perder no campeonato, somando seis pontos nos primeiros 5 jogos (1,2 pontos por jogo) - se mantiver a média, chegaria aos 42 pontos no final da Liga.A aplicação dos jogadores em campo está também bem evidente no facto de a equipa galega ter sido a que mais correu na jornada anterior, frente ao Villarreal. Os pupilos de Carlos Carvalhal fizeram um total de 119 km, mais um do que o rival, que foi a segunda equipa com mais distância percorrida.