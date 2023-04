Carlos Carvalhal reencontrou Guti e ouviu um elogio

Así fue el momento del reencuentro entre Guti y Carlos Carvalhal tras su etapa juntos en el Besiktas pic.twitter.com/AKT0oDuqad — DAZN España (@DAZN_ES) April 23, 2023

Carlos Carvalhal foi treinador de Guti no Besiktas durante pouco tempo. Cada um seguiu a sua vida até que se reencontraram, ainda que através da imagem e do som, este domingo. O português como treinador do Celta de Vigo; o espanhol como comentador de um canal de televisão que transmite La Liga.Apesar da derrota do Celta de Vigo frente ao Real Madrid, clube que Guti também representou, Carvalhal ouviu palavras bonitas do antigo médio. "Felicito-te pelo que de bem estás a fazer no Celta, mister". Carvalhal agradeceu com um sorriso. O técnico soma 21 jogos na equipa galega, tendo conseguido 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas (33 golos marcados e 22 sofridos).