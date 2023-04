Carlos Carvalhal supera números de Coudet no comando do Celta

Carlos Carvalhal tem amanhã mais um teste de fogo no comando do Celta de Vigo. Os galegos, atual 13º classificado da La Liga com 39 pontos, deslocam-se ao terreno do Villarreal, que ocupa a 5ª posição (50 pontos) e luta por um vaga entre os quatro primeiros lugares, que dão acesso à Liga dos Campeões.Depois do triunfo sobre o Elche na última jornada, por 1-0, o português superou o antecessor Eduardo Coudet e tornou-se o treinador com melhores números desde o regresso do clube à La Liga em 2012/13, nos seus primeiros 19 jogos, ou seja, uma volta inteira. O técnico de 57 anos somou 28 pontos – com um aproveitamento de 49% – mais um do que o homólogo argentino (27), atualmente ao leme do At. Mineiro. Para trás, ficam nomes como Juan Carlos Unzué (25), Óscar García (24), Fran Escribá (22), Eduardo Berizzo (21), Luis Enrique (19) e Paco Herrera (18).De resto, na antevisão à partida de amanhã, Carvalhal revelou que fará algumas alterações para refrescar a equipa devido à sequência de jogos, mas lembrou que algumas experiências correm bem... e outras mal. "Nós treinadores somos presos por mudar e não mudar. São decisões que temos de tomar em função de como está cada um. Com um resultado positivo, fizemos bem. Se for ao contrário, o treinador será criticado. Aqui decide o instinto do treinador", sublinhou.