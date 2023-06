Carvalhal confia na última... bala

"É a última bala que temos. As jogadores e toda a gente sente isso. Está nas nossas mãos e podemos fazê-lo". A frase é de Carlos Carvalhal e resume a situação do Celta de Vigo à entrada para a última jornada da Liga, na qual a equipa do técnico português não tem praticamente margem de erro. Com apenas um ponto de vantagem para o Valladolid - que recebe o Getafe, outra equipa em risco –, a turma galega recebe o campeão Barcelona e pode mesmo precisar da vitória para se manter entre a elite do futebol espanhol. "Precisamos baixar um pouco o nível de ansiedade dos jogadores. Para ganhar o jogo é necessário coração, mas também cabeça", acrescentou Carvalhal, que espera dificuldades, mas só pensa em ganhar: "Temos respeito pelo Barcelona, mas queremos os três pontos."

Do lado contrário, Xavi já está mais focado na próxima época – ontem voltou a demonstrar esperança no regresso de Messi –, mas deixou no ar também a intenção de ajudar o... Barça B! É que a equipa secundária dos catalães pode vir a defrontar o Celta B na final do playoff de subida à 2ª liga e caso o conjunto de Carvalhal seja despromovido o Barça B sobe automaticamente se bater o Real Madrid B na meia-final do playoff.