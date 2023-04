Carvalhal perdeu com o Real Madrid mas ficou com recordação de Militão: «Só pedi duas camisolas na minha vida…»

Apito final no Real Madrid-Celta (2-0) na 30.ª jornada da La Liga e Carlos Carvalhal entra dentro de campo para abraçar Éder Militão, com o defesa a entregar a sua camisola ao treinador português. Sem alguma vez terem cruzado caminhos em qualquer clube, nasceram perguntas sobre o porquê daquele gesto e Carvalhal não hesitou na resposta."Conheço o Militão da sua passagem pelo FC Porto. Para mim, é o melhor defesa do mundo. Já pedi duas camisolas na minha vida… a primeira ao [Petr] Cech, no Arsenal e, agora, a segunda ao Militão. Sei que não parece bem, mas o meu filho pediu", contou o treinador português na conferência pós-jogo.Antes disso ainda falou sobre a "superequipa" do Real Madrid que acabara de enfrentar: "A equipa lutou até o final. Poderíamos ter marcado e entrado no jogo. Não conseguimos e lutamos até o último segundo. Isso é importante. Preocupado com lances de bola parada? Temos que corrigir, mas agora tenho mais confiança nesse aspeto do que nos nossos primeiros jogos no Celta. O Real Madrid é uma superequipa, não consigo pensar que algo esteja errado [com o Celta]. Temos que continuar a fazer a mesma coisa."