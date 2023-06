Celta anuncia particular com Benfica e Al Nassr: «Por contrato, Cristiano Ronaldo tem de jogar»

O presidente do Celta de Vigo anunciou esta segunda-feira, numa longa conferência de imprensa, alguns pormenores da nova temporada, nomeadamente a pré-época, que contará com um estágio no Algarve. Aí, revelou Carlos Mouriño, serão disputados dois encontros de preparação, diante do Al Nassr, a 17 de julho, e Benfica, a 22. Um dos pormenores mais curiosos da revelação de Mouriño passa pela obrigatória utilização de Cristiano Ronaldo na partida."A parte principal da pré-temporada será no Algarve. Vamos jogar lá dois jogos, entre 16 e 22 de julho. O primeiro será dia 17 contra o Al Nassr e o Cristiano tem de jogar por contrato. O segundo será a 22, com o Benfica", disse.Na mesma conferência de imprensa, Carlos Mouriño falou de Luís Campos, que assume a função de conselheiro desportivo do clube. "Acreditamos nle. É uma aposta de futuro e vai dar resultados. Pode dar-nos muitas esperanças no plano desportivo. Queremos fazer uma grande equipa com o contributo do novo treinador e do Luís Campos. Isso seria o ideal. O trabalho está avançado e a planificação do plantel já estudado", garantiu.12 de julho: Southampton (St. George's Park, porta fechada)16 de julho: Basileia (Basileia, 15 horas)22 de julho: Celta de Vigo (Algarve, hora a definir)30 de julho: Feyenoord (Roterdão, 15 horas)