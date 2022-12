Celta de Carlos Carvalhal segue em frente na Taça do Rei

O Celta, treinado por Carlos Carvalhal, venceu esta quinta-feira o Gernika, do quarto escalão, por 3-0, apurando-se para os 16 avos de final da Taça do Rei, enquanto o Girona foi eliminado pelo Cacereno, também do quarto escalão.

A equipa orientada pelo técnico português não sentiu dificuldades para se impor em casa do atual 8.º classificado do grupo 2 da 2.ª Divisão, o Gernika, com golos de Carles Perez, ex-Roma, de José Mourinho, aos 31 minutos, do central ganês Joseph Aidoo e do médio Luca de la Torre.

Do onze inicial da equipa de Vigo fez parte o avançado português Gonçalo Paciência, que acabou substituído por Luca de la Torre, aos 56 minutos, que viria a marcar o terceiro golo da formação galega.

Surpresa protagonizou o tomba-gigantes Cacereno, equipa do grupo 5 da 2.ª Divisão (quarto escalão), que recebeu e venceu o Girona, da 1.ª Liga, por 2-1, feito que começou a ser consumado aos 17 minutos, quando o avançado da casa Francisco Grande Serrano abriu o marcador, mas o Girona ainda logrou empatar antes do intervalo, aos 30', pelo avançado argentino Valentin Castellanos.

O golo decisivo que atirou com o Girona para fora da Taça do Rei, à segunda ronda, foi marcado pelo avançado Ivan Fernández, aos 61 minutos.

Quem não teve o mesmo destino foi o Atlético de Madrid, que se deslocou ao terreno do Arenteiro, primeiro classificado do Grupo 1 da 2.ª Divisão, mas deparou-se com grandes dificuldades, só desbloqueando a réplica da equipa da casa a um quarto de hora do fim.

A equipa de Diego Simeone, que jogou com as suas primeiras linhas, viu o Arenteiro adiantar-se no marcador aos 42 minutos, por Marquitos, mas conseguiu restabelecer o empate antes do intervalo, aos 45'+1, pelo internacional belga Yannick Carrasco.

Na segunda parte, o Arenteiro só quebrou a resistência aos 76 minutos, devido ao golo de Pablo Barrios, de 19 anos, médio lançado por Simeone no decorrer deste período, com a vitória e consequente apuramento para os dezasseis avos de final confirmado aos 90'+1, por Yannick Carrasco, que bisou.

O internacional português João Félix não chegou a integrar a convocatória do técnico argentino para esta partida, por se encontrar doente e ter falhado as últimas sessões de treino.